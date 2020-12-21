Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ikinci kongresini düzenledi

Suriyeli kabile, aşiret liderleri ve muhalif siyasi kesimlerin katılımıyla Azez'in Sicco beldesinde düzenlenen Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinin (SKAM) ikinci yıllık genel kongresinde ayrılıkçı terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek vücut olma mesajı verildi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine bağlı Sicco beldesi, ikinci SKAM genel kongresine ev sahipliği yaptı.

Kongreye, başta meclis üyeleri olmak üzere, Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Hristiyan Vakfı Başkanı Hanna Milki, Kürt Milli Aşireti temsilcisi İbrahim Melle ve Türkmen temsilci üyesi Muhammed Salih yer aldı.

SKAM Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinin büyük Suriye'nin parçası olduğunu söyledi.

Muslat, SKAM'ın, şehirlisi, köylüsü, bedevisi ve diğer bileşenleriyle tüm Suriye halkına hizmet etmek, bir nüve oluşturmak ve enerjilerinin tek potada erimesini sağlamak için kurulan bir çatı olduğunu belirterek, "Burada herhangi bir din veya etnik grup ayrımcılığı yapılmaz, aşiretçilik veya aşiret temelinde ayrımcılık yapılmaz. Buradaki ana amaç, en büyük ortak paydamız olan vatan ve millet ekseninde birleşmektir." dedi.

Ayrıca Muslat, meclisin ana gaye ve hedefinin, "Şam'daki cellattan" ve "Kandil'deki teröristlerden kurtulmak" olduğunu ifade etti.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa da aşiretler ve kabilelerin topraklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 2018'de örgütlenmeyi başardığını söyledi.

Suriye'nin birçok bölgesinde aşiretlerin yapısının büyük önem arz ettiğini dile getiren Mustafa, "Fırat'ın doğusunda aşiret ve kabilelerin toprağı terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındadır. Kongrede Suriye'nin bütün bileşenler ile toprak bütünlüğünün ve sosyal yapının korunması vurgulandı. Bu da gelecekte Suriye'nin toplumsal barışının sağlanması için bir araç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn Kürt Milli Aşireti temsilcisi İbrahım Başa Melle de Kürtlerin, Suriye devletinin kurulduğu günden bu yana toplumun ayrılmaz parçası olduğuna dikkati çekti.

Suriye'deki Arap Aşiretleri ve Türkmen aileler ile dostluk ve akrabalık bağları ile bağlı olduklarını belirten Melle, Kandil işbirlikçilerinin Kürtleri temsil edemeyeceğini, Suriye'nin Arap, Kürt, Türkmen halkları ile tek vücut olduğunu ifade etti.

Melle, "Suriye'de istikrarı bozan gruplar, toprak bütünlüğüne aykırı projeler ve ayrılıkçı gündemi olan kesimlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret lideri Aralık 2018'de bir araya gelerek bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşmişti.

400 kişilik genel kurucu heyetin yer aldığı kuruluş toplantısına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı.

Birlik ve beraberlik, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmek istediği operasyona destek mesajları veren SKAM'ın başkanlığına şeyh Rami Doş seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa