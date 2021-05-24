Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti
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Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azez'e bağlı Havar Kilis köyünde Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), düzenlediği toplantısında Esad rejimin 26 Mayıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı seçimi reddetti.

Azez'e bağlı Havar Kilis köyünde Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), düzenlediği toplantısında Esad rejimin 26 Mayıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı seçimi reddetti.

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, Esad rejimi kontrol altında tuttuğu bölgelerde 26 Mayıs'ta seçime gidileceğini açıklamıştı. Seçime sayılı günler kala Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), Azez'e bağlı Havar Kilis Köyünde bugün bir araya gelerek Esad rejimin seçimini reddetti. Toplantıya Suriye'deki farklı kabilelerin yanı sıra Suriye Geçici Hükümeti (SGH) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları de katıldı. Katılanlar, Esad'in hiçbir şekilde seçim yapmaya hakkı olmadığını üzerinde hemfikir olduklarını söyledi. SKAM, Esad rejiminin yeni seçimi "gayrı meşru" olarak tanımlarken, seçimin Suriye halkının kendi yönetimini özgürce seçme hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Toplantıya katılan Favraa kabilesinden bir lider Radi Saeed Abu Zarima, "Esad rejimin seçimini reddediyoruz. Suriyelileri öldüren ve ülkeyi mahveden Esad ile ona destek veren bütün tarafları reddediyoruz" dedi.

Shammar Al-Waheb kabilesinden Abdulhakim Al Abosh ise "Bu toplantıya bütün Suriye halkı katılıyor. Herkes cani, terörist, suçlu, Suriye halkına saldıran ve saldırmaya devam eden Esad'ı reddediyor. Hepimiz Esad seçimlerine hayır diyoruz. Hepimiz, tek bir toplum ve tek bir kelime ile Esad'a aramızda bir yer olmadığını vurguluyoruz" İfadelerini kullandı.

Abdulhakim Al Abosh, Suriye'de Esad rejiminin ve terör örgütleri PKK/ YPG saldırılarında hayatını kaybedenler için dua ederken, "Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına ve hükümetine ülkemizi terörlerden arındırdığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(MAHMUD ALHALBİ/İHA)

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esad'ın seçimini reddetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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