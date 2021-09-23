Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' - Haberler
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Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i Moskova'da ağırlamış ve görüşme sonrasında "yabancı silahlı güçler" diyerek, isim vermeden Türkiye'nin Suriye'deki varlığını hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Putin'in ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bugün yaptığı açıklamada Şam yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir "işgal eylemi" olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söyledi.

ANKARA (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 29 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin, İdlib'te artan tansiyon sonrası gerçekleşecek olması dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Putin, geçtiğimiz hafta Beşşar Esed'i Moskova'da ağırladı. Bu görüşme sonrası Rus liderin "yabancı silahlı güçler" diyerek, isim vermeden Türkiye'nin Suriye'deki varlığını hedef alması görüşmeyi daha da önemli bir hale getirdi.

ESED VE PUTİN İDLİB'E SALDIRIYA HAZIRLANIYOR İDDİASI

Askeri uzmanlar, Rusya ve Esed'in İdlib'e saldırıya hazırlandığını iddia ediyor ve 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkesin bozulabileceğini belirtiyor. Türkiye ise, zaten var olan mülteci yükünün daha da artmasından ve olası katliamlardan endişe ediyor.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır" dedi.

PUTİN'DEN SONRA BİR AÇIKLAMA DA ESED REJİMİNDEN

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla alakalı Rus haber portalı Sputnik'e açıklamalarda bulundu. Mikdad, Türkiye'nin varlığını haklarının büyük ölçüde ihlali olarak gördükleri için Türk birliklerinin tartışmalı alanlardan ayrılması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran görüşmeleri öncesinde Türkiye tarafından bölgeye ek birlikler gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada Mikdad, İdlib'deki gerilimin bölgedeki Türk varlığı ve orada faaliyet gösteren gruplardan kaynaklandığını söyledi.

Mikdad, "Bunun (İdlib bölgesindeki gerginliğin) temel nedeni Türk işgali ve Türkiye'nin oradaki gruplara verdiği destektir. Türkiye derhal geri çekilmeli ve uluslararası toplum Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabalarını desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' - Haberler
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