Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek
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Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek

Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Acıbadem Okulları öğrencileri, Suriye'nin Azez ilçesindeki yetimlere 252 bisiklet göndererek mutluluklarına ortak oldu.

Acıbadem Okulları öğrencileri, Suriye'nin Azez ilçesindeki yetimlere 252 bisiklet göndererek mutluluklarına ortak oldu.

Acıbadem Okulları "İyilik Timleri" öğrencileri, başlattıkları "Bir bisiklet ile mutluluğa kapı aç" projesiyle, Suriyeli yetimlere bayram sevincini tekrar yaşattı.

Proje kapsamında temin edilen 252 bisiklet, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez'deki çadırlarda yaşam mücadelesi veren yetimlere hediye edildi.

Acıbadem Okulları İyilik Timi sorumlularından Emre Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ortaokul öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu grup, akranlarını sevindirmek amacıyla çeşitli projeler yapmaktadır." dedi.

Akcan, bisikletlerin dağıtımının Türkiye'deki kapanma nedeniyle bayram sonrasına ertelendiğini belirterek, "İyilik Timi öğrencileri, akranlarının mutluğunu paylaşmak için bu projeyi başlattı. Tüm öğrencilerimize ve onlara destek veren bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kulandı.

10 yaşındaki yetim Bisan Hacci de "İstanbul'daki akranlarıma çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Kur'an eğitimime de destek oldular." diye konuştu.

Şam'ın Doğu Guta bölgesinden ailesiyle göç ederek Azez'e sığınan 12 yaşındaki Enes Asfar da İyilik Timlerine kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek
Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek
Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek
Suriye'deki yetimler, Acıbadem Okulları öğrencilerinin gönderdiği bisikletlerle mutluluğa pedal çevirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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