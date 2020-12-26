Suriye'de PKK/YPG yandaşları Ayn İsa'daki Rus üssünü taşladı
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Suriye'de PKK/YPG yandaşları Ayn İsa'daki Rus üssünü taşladı

26.12.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:37
Suriye'de PKK/YPG yandaşları Ayn İsa'daki Rus üssünü taşladı

TSK destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı askeri operasyon nedeniyle terör örgütü PKK/YPG yandaşları Ayn İsa'daki Rus üssünü taşladı.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı askeri operasyon nedeniyle terör örgütü PKK/YPG yandaşları Ayn İsa'daki Rus üssünü taşladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı askeri operasyon nedeniyle terör örgütü PKK/YPG yandaşları Rus üssü önünde bir araya geldi. Rusya'nın bu operasyonu desteklemesini gerekçe gösteren terör örgütü destekçileri Rus üssünü taşlayarak, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı.

SMO, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Ayn İsa'yı kurtarmak için operasyon başlatmıştı. - AYN İSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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