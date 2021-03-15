Suriye'de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suriye'de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti

15.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:49
Suriye'de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti

Suriye'nin Azez kentinde halk, Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde düzenledikleri eylemle Esad rejimini protesto etti.

Suriye'nin Azez kentinde halk, Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde düzenledikleri eylemle Esad rejimini protesto etti.

Azez kentinde Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde halk, Esad rejimine karşı protesto gösterisi düzenledi. Kent merkezinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Suriye bayrağı taşıyan halk, ülkenin Esad rejimi tarafından yönetilmesini istemediklerini dile getirdi. Halk, Esad rejimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybederken, Suriyelilerin defalarca yerinden edildiğini de vurguladı.

Gösterilere katılan Samer Abu Muhammad, "Esad rejimi çekilene kadar protestoya devam edeceğiz. Bütün Suriye'de rejimi protesto edeceğiz" dedi.

Genç bir Suriyeli de, "Suriye'nin çeşitli bölgelerinden geldik. Şam, Humus herkes burada, Suriye özgür olacak" ifadesini kullandı.

Çocuklarıyla protestoya katılan bir baba, "Protestolarımızda modern ve demokratik bir Suriye istediğimizi vurguluyoruz. Esad rejimindeki tutkulu gençlerimizin serbest bırakılmasını da istiyoruz. Esad'ın olmadığı bir Suriye'ye çok ihtiyacımız var. Esad rejimi tarafından düzenlenen herhangi bir seçimi reddediyoruz" dedi. - AZEZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevket Çoruh Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:00:37. #1.14#
title