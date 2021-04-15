Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor

Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de alım gücünün düşük olması nedeniyle Ramazan ayında halk alışveriş yapamıyor.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Suriye'de alım gücünün düşük olması nedeniyle Ramazan ayında halk alışveriş yapamıyor.

Yıllardır iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan Suriye halkı, olumsuzlukların gölgesinde Ramazan ayını geçiriyor. Suriye lirasının değer kaybetmeye devam ettiği ülkede Ramazan'ın ilk günlerinde Azez ilçesinde pazarlar boş kaldı. Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle defalarca yerlerinden edilen halk bütün maddi imkanlarını da kaybetti. Bölgede yaşayan siviller alım gücünün düşük olması nedeniyle temel gıda maddelerini almak için bile alışveriş yapamıyor. Alışveriş yaparken en ucuz ürünleri bile almak için pazarlık yapan Azez halkı, yıllardır ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Azez ilçesinde 55 yıldır fırın işleten Muhammed Hac Hanzal, ülkedeki ekonomik kriz ve siyasi problemlerin halkı yorduğunu vurgularken, "Eskiden bu pazar çok kalabalıktı. Halk çok alışveriş yapardı. Şu anda pazardaki mağazalar açık olsa bile bir şey satın alan yok ya da az kişi geliyor. Halkın parası yok ne ile alışveriş yapacaklar. Türkiye'ye, Halep'e giden yol kapalı hapishanede otuyor gibiyiz" dedi.

Pazarda yaşanan hakeretliliğin sivillerin alışveriş yaptıkları anlamına gelmediğinin altını çizen Hac Hanzal, "Pazara gelenlerin parası olmadığı için mağazalara bakıp geri dönüyor. Et, süt dahil olmak üzere her şey pahalı. Parası olan yemek yer, parası olmaya aç kalır" ifadelerini kullandı. - AZEZ

Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor
Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Hakan Kutlu Metin Oktay Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:47:10. #1.14#

title