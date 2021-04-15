Suriye'de halk düşük alım gücü nedeniyle Ramazan alışverişi yapamıyor

Suriye'de alım gücünün düşük olması nedeniyle Ramazan ayında halk alışveriş yapamıyor.

Suriye'de alım gücünün düşük olması nedeniyle Ramazan ayında halk alışveriş yapamıyor.

Yıllardır iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan Suriye halkı, olumsuzlukların gölgesinde Ramazan ayını geçiriyor. Suriye lirasının değer kaybetmeye devam ettiği ülkede Ramazan'ın ilk günlerinde Azez ilçesinde pazarlar boş kaldı. Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle defalarca yerlerinden edilen halk bütün maddi imkanlarını da kaybetti. Bölgede yaşayan siviller alım gücünün düşük olması nedeniyle temel gıda maddelerini almak için bile alışveriş yapamıyor. Alışveriş yaparken en ucuz ürünleri bile almak için pazarlık yapan Azez halkı, yıllardır ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Azez ilçesinde 55 yıldır fırın işleten Muhammed Hac Hanzal, ülkedeki ekonomik kriz ve siyasi problemlerin halkı yorduğunu vurgularken, "Eskiden bu pazar çok kalabalıktı. Halk çok alışveriş yapardı. Şu anda pazardaki mağazalar açık olsa bile bir şey satın alan yok ya da az kişi geliyor. Halkın parası yok ne ile alışveriş yapacaklar. Türkiye'ye, Halep'e giden yol kapalı hapishanede otuyor gibiyiz" dedi.

Pazarda yaşanan hakeretliliğin sivillerin alışveriş yaptıkları anlamına gelmediğinin altını çizen Hac Hanzal, "Pazara gelenlerin parası olmadığı için mağazalara bakıp geri dönüyor. Et, süt dahil olmak üzere her şey pahalı. Parası olan yemek yer, parası olmaya aç kalır" ifadelerini kullandı. - AZEZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı