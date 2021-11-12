Suriye'de eski tutuklu kadınlar, rejim zindanlarında tutulanların serbest bırakılmasını istedi

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan eski tutuklu kadınlar, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulanların serbest kalması için gösteri yaptı.

Babülhava Sınır Kapısı önünde yapılan gösteriye, daha önce Esed rejimi güçlerince alıkonulduktan sonra serbest kalan çok sayıda kadın katıldı.

Rejimin işkence yuvalarında alıkonulanların serbest bırakılmasını talep eden kadınlar, eski tutukluların yaşadıkları sıkıntıları aşabilmeleri için kendilerine gerekli desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılanlar, "Hayatta kalabilen tutukluları kurtarın", "Tutuklulara özgürlük", "Annemi istiyorum", "Esed rejiminin zindanlarından kurtulan kadın tutukluların bakımı toplumsal bir borçtur" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında beyaz güvercinler salıverilirken, bazı kadınlar da tutuklu yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

"Tüm annelerin çocuklarına kavuşmasını istiyoruz"

Gösteriye katılanlardan Saliha Um Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada hapishanede tutulan kadınların serbest bırakılması için toplandık. Uluslararası topluma sivillerle dolu hapishanelerin boşatılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Üç çocuğu rejim zindanlarında tutulan Şamlı Meryem el-Hamad da halen serbest bırakılmayı bekleyen yüz binlerce sivilin sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Hamad, "Tutukluların bir an önce serbest kalmasını temenni ediyoruz. Allah onları bize sağ salim kavuşturmayı nasip etsin. Tek isteğim onlara bir önce yardım edilmesi. Başta benim çocuklarım olmak üzere tüm annelerin çocuklarına kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Onları aramızda görmek istiyoruz"

Gösteriyi düzenleyen "Hapisten Kurtulan Kadınlar" topluğu temsilcilerinden Heyfa Ömeri, rejim zindanlarında tutulan sivillerin sesini duyurmak için harekete geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tutukluları hayatta ve aramızda görmek istiyoruz. Hapishanelerin boşaltmasını istiyoruz. Tutuklular ne zamana kadar hapiste kalacak?"

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor.