Sürdürülebilirliğin Oscar'ları 7 yaşında! Sürdürülebilir İş Ödülleri için başvurular 1 Nisan'da başladı. Toplam 14 kategoride yapılacak başvurular, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Büyük ölçekli, KOBİ, Startup ve Belediyelerin başvurabildiği ödüllerde bu yıl ayrıca Covid-19 dönemindeki Sosyal Etki ve İşbirliği çalışmaları da 2 ek kategori ile ödüllendirilecek. Sonuçlar alanında uzman akademisyenlerden ve lider isimlerden oluşan seçkin jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel olarak her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan 'Sürdürülebilir İş Ödülleri', Türkiye'de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler