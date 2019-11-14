Sur esnafından 'asfalt mı parke taşı mı' referandumu

14.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:19

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Gazi ve Balıkçılarbaşı Caddeleri üzerinde bulunan esnaf, tarihi ilçedeki caddelerin asfalt mı, parke taşı mı olmasına karar vermek için referandum yapacak.



Tarihi Sur ilçesindeki Gazi ve Balıkçılarbaşı Caddeleri üzerindeki esnaf, caddelerin ve sokakların onarılması için Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulundu. Esnaftan gelen talep üzerine onarımı yapılacak cedde ve sokakların asfalt mı, parke taşı mı olmasında karar alınamadı. Karara varılamaması üzerine Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, esnafın yapacağı referandumda çıkan karara göre asfalt veya parke yapılması talimatını verdi.



"Nezaketen bize söylemesi bizim hoşumuza gitti"



Sur Belediyesi Meclis Üyesi ve esnaf odaları temsilcisi Adil Aydın, 2007 tarihi itibariyle Diyarbakır'da dönemin Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, Melik Ahmet Caddesi ve Gazi Caddesi'ni normal taşlardan yaptığını söyledi. Aydın, "Fakat bu taşlar yeterince rağbet edilmediği için bir de tam yapılmadığından dolayı şuan hepsi sökülüyor. Biz de bu sıkıntıları ve durumu şuandaki Belediye Başkanımız ve Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na arz ettik. Kendisi de bize, 'taş mı olsun asfalt mı olsun' diye söyledi. Bizde esnafımız kimisi asfalt, kimisi taş olsun dedi. Bizde dedik mi madem öyle ise biz bu durumu esnaflar arasında ve halk arasında bir referandum, ya da bir seçime götürelim. Vatandaş hangisini isterse biz onu uygulayalım. Bu da bizim açımızdan kıymetli ve önemlidir. Şimdi bir belediye başkanının vatandaşın görüşünü ve düşüncesine göre hareket ederek bu işleri yapması makul talepler çerçevesinde bizim hoşumuza gidiyor. Bu gibi durumların noktasında da yine talebimiz esnaf ve vatandaşlara da sorulsa da büyük bir fayda olacağını zannediyorum. Nezaketen bize söylemesi bizim hoşumuza gitti. Yani şu anlama geliyor. Demek oluyor ki belediye başkanı bu işi yaptığı zaman halkla iç içe, halka danışarak bu işleri yapıyor. Bu hoşumuza gidiyor. Burası bir ticaret merkezi, ticari hacmi olan bir ilçemiz. Gündüz 300 bine dayanan bir nüfus potansiyeli mevcuttur. Bu taşlar bu caddeye ve Diyarbakır'a uygunda değil, hoşta değildir. Şimdi kimilerine asfalt dediğimiz zaman Kültür Tabiat Koruma vakfı olarak tarihi yer olduğu için asfaltı kabul etmiyorlar. Parke taşı olsa, yol düzgün olsa sıkıntı olmaz. Yani bizim açımızdan her hangi bir sıkıntı olmaz. Ama şuanda taş yapılmış, taşlar yerinde oynuyor, araçlar şehir içine giremiyor. Büyük bir sıkıntı oluşuyor burada" dedi.



Sur esnafı referandumun sonucunun aralık ayı sonunda netleşeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA