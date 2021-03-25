Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.

Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.

Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır'da dinamik denetim süreci Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatları ile her gün belirli saatlerde devam ediyor. Kentin en işlek caddeleri ile ara sokaklarda bulunan iş yerlerinde denetimlerini arttıran Sur Belediyesi zabıta ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, denetim yaptıkları lokanta, kafe ve kıraathanelerde işletme sahiplerine ve çalışanlara gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini hatırlatırken, eksik belgeleri bulunan iş yeri sahiplerine eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine ceza keserken, vatandaşlara da sağlıkları için mutlaka kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor
Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor
Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor
Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hollanda
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sur'daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 22:01:21. #1.14#
title