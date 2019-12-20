: Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin gözaltına alındı

20.12.2019 08:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:21

Sabah saatlerinde evlerinde arama yapılan Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evine operasyon düzenlendi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

HDP'lilerin evinde sabah saatlerinde yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'Lİ BELEDİYELERE GÖZALTI

Öte yandan Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın ile Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı.

Kaynak: DHA

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