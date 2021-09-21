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Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı Antalya'da bir otobüs durağında, polisi alarma geçiren şüpheli paketten zeytinyağı çıktı.

DUMLUPINAR (İHA) - Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

ANTALYA - Antalya'da bir otobüs durağında, polisi alarma geçiren şüpheli paketten zeytinyağı çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yol üzerinde bulunan bir otobüs durağında gerçekleşti. Saat 17.50 sularında 112 Çağrı Merkezi'ne otobüs durağında şüpheli bir poşet olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine giden polis ekipleri, otobüs durağı çevresindeki vatandaşları uzaklaştırarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Bu sırada olay yerine, bomba imha polisi geldi. Yol önce tek şeride düşürüldü. Otobüs durağında yolcu indirmek isteyen otobüsleri de polisler uzaklaştırdı. Tek şeride düşürülen yol, tamamen trafiğe kapatıldı. Bomba imha polisi, özel kıyafetlerini giyerek, otobüs durağına doğru gitti. Poşeti dikkatlice açıp inceleyen polis, poşet içerisinden zeytinyağı çıkardı. Şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılınca kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı
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