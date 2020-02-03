Şüpheli araçtan 370 gram esrar çıktı

03.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:34

MERSİN'in Silifke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 şüpheli, 370 gram esrar ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle bir aracı takibe aldı. Durdurulan araç ile içerisindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 370 gram uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi'nde de jandarma ekiplerince 3 şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, beyaz kağıt arasına sarılı halde 2 gram uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.