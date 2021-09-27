Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı'nda dağcılık? - Haberler
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Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı'nda dağcılık?

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Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı'nda dağcılık?

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı konumunda bulunan Süphan Dağı, bu özelliği ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmekte ve gündeme gelmektedir. Peki, Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı'nda dağcılık? detaylar haberimizde...

Özellikle dağcılık ve tırmanış ile ilgilenen kitleler için ilgi çekici konumda olan Süphan Dağı, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olması ile yerli ve yabancı turistin de ilgisini çekmekte ve gündeme gelmektedir. Peki, Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı'nda dağcılık yapılır mı? detaylar haberimizde...

Süphan Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nün hemen kuzeyinde bulunan bir stratovolkandır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van gölünün kuzeyinde olan Süphan Dağı, Patnos ve Adilcevaz dolaylarında yükselmektedir. Çıkmak için gerekli izin Adilcevaz yetkililerince verilmektedir. Süphan Dağı Patnos Malazgirt Ahlat ve Adilcevaz sınırları içinde yer almaktadır.

Büyük Ağrı (5137 m) ve Cilo Dağından (Uludoruk-4135m) sonra Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı, Van gölünün kuzeyinde Malazgirt dolaylarında yükselir, en yüksek zirvesi 4058 metre yükseklikteki Sandıktepe'dir. Bu dağın zirve kesiminde 1 km çapında bir son püskürme lav tümseği ve bu tümseğin tepesindeki düzlükte genişçe küçük buzul gölleri bulunan bir de kalderası bulunmaktadır. Doruk bir örtü buzulu ile kaplıdır. Son püskürmesini tarihi dönemde yapmıştır. Dağın çevresindeki volkanik düzlüklerdeki verimli topraklarda tarım gelişmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Süphan dağına tırmanmak için genellikle doğu ya da güney yamacı tercih edilir. Tırmanış sırasında Van gölü her an birbirinden değişik ve güzel görüntüler sunar. Doruk tırmanışına doğu rotasında Aydınlar, güney rotasında ise Harmantepe (Norşıncık) köyünden başlanır. Doğu rotasında Aydınlar'a 6–7 km uzaklıkta bulunan 2500 m yükseklikteki Şekerpınarı ya da Süphan yaylasında kamp kurulur; kamp yerinden doruğa tırmanış ve dönüş, 8-10 saatlik bir zaman alır.Tırmanış için Adilcevaz İlçe Jandarma Karakolu'ndan önceden izin almak gereklidir.

Tırmanış için en uygun zaman Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarıdır.

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Haber: Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı'nda dağcılık? - Haberler
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