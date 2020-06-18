Süperstar'ın 'Dostum Dostum' performansı büyük beğeni topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süperstar'ın 'Dostum Dostum' performansı büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanlığı Konserleri'nin startını veren Süperstar Ajda Pekkan'ın Pir Sultan Abdal'ın ölümsüz eseri "Dostum Dostum" da ki performansı büyük beğeni topladı.

Süperstar'ın 'Dostum Dostum' performansı büyük beğeni topladı
18.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:18

Türk Pop Müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen, "İstanbul Yeditepe Konserleri" ile hayranları ile buluştu. İstanbul Kuruçeşme de gerçekleşen konserde sanatçı klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra halk müziğinin seçkin örneklerini de seslendirdi.

Beyaz renk şık bir kostüm giyen sanatçı, müziğe verdiği katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.& ;

Konserine Fikret Şenes'in "Sihirli Aşk" şarkısı ile başlayan sanatçı hemen ardından Sezen Aksu'nun "Vitrin"& ; ve Şehrazat'ın "Flu Gibi" şarkılarını seslendirdi. Diva sonrasında peşi sıra "Amazon", "Kim Olsa Anlatır", "Bana Yalan Söylediler", "Sensiz Yıllarda", "Yakar Geçerim", "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile", "Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var", "Oyalama Beni", "Hür doğdum hür yaşarım... Kime Ne", "Kaderimin Oyunu", "Affetmem Asla Seni",& ; "Aynen Öyle", "Bambaşka Biri" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi.

Konsere hasret kaldığımız şu günlerde hepimize ilaç gibi geldi bu konser. Bu yüzden emeği geçen herkesi kutluyorum. Poll Production'ın katkıları çok büyük. Konserin ses düzeni mükemmeldi.

70'li yıllarda Selda Bağcan ve Gülden Karaböcek'in albümlerinde seslendirdiği "Dostum Dostum" adlı esere bambaşka bir yorum getiren Ajda Pekkan performası ile büyük beğeni topladı.

& ;Ajda Pekkan'ın yeni düzenlemesiyle ilk kez seslendirdiği "Dostum Dostum" adlı türküde doğu - batı sentezi çok beğenildi. DJ Kivanch K'nın düzenlemesini yaptığı eserde, jazz, rock ve ilahi tınıları dikkat çekti.& ;

Süperstar Ajda Pekkan, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklama da "Dostum Dostum" adlı eserin Fan Club üyelerinden istek geldiğini belirterek, hayranlarını kırmayarak repertuarına aldığını söyledi. Pir Sultan Abdal'ın sözlerini yazdığı bu eserde DJ Kivanch K ile çalıştıklarını belirten sanatçı, sürpriz çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

Magazin Manşet

Haberler

Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti Magazin
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Magazin
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Magazin
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Magazin
Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Magazin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Magazin
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Süperstar'ın 'Dostum Dostum' performansı büyük beğeni topladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 00:48:17. #1.14#
title