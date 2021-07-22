Supermassive Blaze, PUBG Invitational Yaz Kupası şampiyonu!

Şampiyon supmassblaze!

Supermassive Blaze PUBG ekibi, PUBG Invitational Yaz Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı!

Turnuva boyunca şampiyon takımın oyuncularının kaydettiği istatistikler ise şöyle oldu:

Rip9

6 Öldürme

1297 Hasar

2 Kafadan vuruş

Lahza

5 Öldürme

1716 Hasar

2 Kafadan vuruş

Apocalyd

11 Öldürme

1540 Hasar

2 Kafadan vuruş

Hueth

14 Öldürme

2427 Hasar

2 Kafadan vuruş

Turko

0 Öldürme

126 Hasar

0 Kafadan vuruş

16 takımın katıldığı PUBG Invitational Yaz Kupası Supermassive Blaze'in şampiyonluğu ile sonlandı. Turnuvada ikinci olan ekip Rare Esports ve üçüncü olan ekip ise 836 Pizza Locale Espor oldu.

Normalde bir VALORANT profesyoneli olan Mehmet "Turko" Özen, SMB'in Pubg kadrosunda da yer aldı. Turkonun da kadroda yer aldığı Supermassive Blaze, büyük finalde Oxygen Esports'u 3-1 yenerek VCT 3. Aşama 1. Challengers turnuvasının şampiyonu olmuştu.

Sadece 26 dakika yer aldığı ve sıfır öldürme, sıfır kafadan vurma, 126 hasar istatistikleri ile PUBG Invitational Yaz Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Turko, bu olayı Twitter adresinden esprili bir dilde paylaştı.

Turnuva sıralaması:

Supermassive Blaze ekibini şampiyonluğu için kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros