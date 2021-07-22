Supermassive Blaze, PUBG Invitational Yaz Kupası şampiyonu!
Şampiyon supmassblaze!
Supermassive Blaze PUBG ekibi, PUBG Invitational Yaz Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı!
Turnuva boyunca şampiyon takımın oyuncularının kaydettiği istatistikler ise şöyle oldu:
Rip9
6 Öldürme
1297 Hasar
2 Kafadan vuruş
Lahza
5 Öldürme
1716 Hasar
2 Kafadan vuruş
Apocalyd
11 Öldürme
1540 Hasar
2 Kafadan vuruş
Hueth
14 Öldürme
2427 Hasar
2 Kafadan vuruş
Turko
0 Öldürme
126 Hasar
0 Kafadan vuruş
16 takımın katıldığı PUBG Invitational Yaz Kupası Supermassive Blaze'in şampiyonluğu ile sonlandı. Turnuvada ikinci olan ekip Rare Esports ve üçüncü olan ekip ise 836 Pizza Locale Espor oldu.
Normalde bir VALORANT profesyoneli olan Mehmet "Turko" Özen, SMB'in Pubg kadrosunda da yer aldı. Turkonun da kadroda yer aldığı Supermassive Blaze, büyük finalde Oxygen Esports'u 3-1 yenerek VCT 3. Aşama 1. Challengers turnuvasının şampiyonu olmuştu.
Sadece 26 dakika yer aldığı ve sıfır öldürme, sıfır kafadan vurma, 126 hasar istatistikleri ile PUBG Invitational Yaz Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Turko, bu olayı Twitter adresinden esprili bir dilde paylaştı.
Turnuva sıralaması:
Supermassive Blaze ekibini şampiyonluğu için kutluyor ve başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros