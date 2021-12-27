SuperMassive blaze iki yeni transfer gerçekleştirdi!

Kurulan ilk SuperMassive Blaze kadrosu, kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştı. Takım, kurulmasının ardından 3 ay içerisinde VCT 2021 2. Aşama Masters Berlin'de yarışmaya hak kazanmıştı. Takım, Berlin'e yükselmek için Challengers Playoffları finalinde VCT 2021 Şampiyonu Acend ile karşılaşıp, 2-1 galip gelmişti. Ancak Berlin'de istenilen başarıyı elde edemedi, ve takımda ayrılıklar başladı. Özellikle ESA Esports'un PROTALKS programına konuk olan Turko'nun açıklamaları gündeme damga vurmuştu.

KAFALAR ESPORTS'DAN İKİ YENİ TRANSFER

Bunun ardından da takımdaki oyunculardan LFT tweetleri gelmeye başlamıştı. Organizasyon ise bu hafta içerisinde, kadrodan bırakılan oyuncular ile beraber, kadroya dahil edilen iki yeni ismi de açıkladı.

SuperMassive Blaze günce kadrosuna, eski Kafalar Esports oyuncusu Caner "CyderX" Demir, ve Oxygen Esports oyuncusu Göktuğ "XiSTOU" Canciğer dahil edildi!

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