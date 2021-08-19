SuperMassive Blaze – FPX maçının konuşmaların yer aldığı video yayınlandı!
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SuperMassive Blaze – FPX maçının konuşmaların yer aldığı video yayınlandı!

SuperMassive Blaze – FPX maçının konuşmaların yer aldığı video yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

SuperMassive Blaze - FPX maçının konuşmalarının yer aldığı The Hoot'un 6. bölümü yayınlandı!

Oyun içi konuşmaların yer aldığı The Hoot serisinin 6. bölümü paylaşıldı. SuperMassive Blaze - FPX maçının konuşmaların yer aldığı video yayınlandı.

SuperMassive Blaze'in önemli maçları yayınladığı oyun içi konuşmalar serisinin yeni bölümündeki rakip FPX Esports oldu. VALORANT EMEA Challengers Playoff karşılaşmalarında gösterdiği performansla Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE turnuvaya katılacak temsilcimizin macerasına isterseniz birlikte göz atalım.

Turnuvaya Upper Bracket 2. turundan başlayan temsilcimizin rakibi bir diğer temsilcimiz Fire Flux Esports'u eleyen FPX Esports olmuştu. Bu maçı izleyen herkesin şahit olacağı gibi temsilcimiz bu maçta olağanüstü bir performans sergiledi ve seriyi 2-0 kazandı. Ancak 2. haritanın oynandığı sırada sunucuların çökmesiyle birlikte maça 1 günlük bir ara verildi. Videoyu izleyince anlayacağınız gibi temsilcimizin rahatlıkla kazanabileceği roundların sunucu çökmesiyle kaybedilmesi temsilcimizi daha da hırslandırdı. Ertlemeden bir gün sonra oynanan karşılaşmalarda ise temsilcimiz maça ağırlığını koyarak ikinci haritayı 13-10 kazanarak FPX Esports'u Lower Bracket'a gönderdi.

Bu serinin konuşmalarını kısaca buraya tıklayarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Eğer sitemizden ayrılmadan izlemek isterseniz hemen aşağıda bulunan videoyu başlatabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak hepinize iyi seyirler dileriz!

Kaynak: Playerbros

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