Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı

15 Kasım saat 08:07'de Akrep burcunun 23 derecesinde bir Süper Yeniay gerçekleşti. Yeniay haritanın 12. evinde olduğu için; hastaneler, hapishanelerle ilgili gelişmeler ön planda olacaktır. Gizli kalmış bazı sırlar ortaya çıkacaktır. Geçmişte yaptığımız iyiliklerin veya hataların önümüze gelmesi de söz konusu.

Yerleştiği derecede iki sabit yıldızın da etkisini alacağı için; çocuklar ve kadınlara yönelik taciz olayları gündeme gelebilir.İntihar ve cinayet haberleri artabilir. Korona ve başka hastalıklarla ilgili farklı yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Yeniay'ın büyük gezegenlere yaptığı olumlu açı ile iki haftalık süreçte ekonomimiz biraz daha stabil devam edecektir. Tüm Dünya'dan siyasetçi ve büyük iş adamlarının ölüm haberlerini alabiliriz.

"BEN DEMEDEN BİZ OLMAYA ÇALIŞMALI"

Yeniay'la birlikte pek çok ortaklık ve evlilik sona erecektir. Ancak biten her neyse, uzun vadede sizin için iyi olduğunu fark edeceksiniz. Kardeş ve yakın çevreyle olan fikir ayrılıkları can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. Emlak alım satımıyla ilgili son dakika anlaşmazlıkları olabilir. Bu dönem ben demeden biz olmaya çalışmak önemli. Hastalığı olanlar, uygulanan tedaviyle iyileşmeye başlayabilir. Gizli aşk ilişkileri ortaya çıkabilir.

YENGEÇ VE BALIK BURÇLARI OLUMLU ETKİLENECEK

Yeniay hem Akrep burcunda olduğu ve yükseleninde de Akrep olduğu için; ülkemizi bu Yeniay çok etkileyecek. Yeniay'dan en çok etkilenecek burçlar; Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarının ikinci 15 gününde doğanlar. En güzel etkiyi alacaklar ise; Yengeç ve Balık burçlarının ikinci 15 gününde doğanlar olacak.

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