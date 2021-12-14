Super People sistem gereksinimleri! Super People kaç GB? - Haberler
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Super People sistem gereksinimleri! Super People kaç GB?

Super People sistem gereksinimleri! Super People kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Devasa çok oyunculu battle royale oyunu olan Super People sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Super People sistem gereksinimleri neler? Super People nasıl oynanır?

Wonder People'ın geliştirdiği tür hakkındaki düşüncelerinizi kökten değiştirecek bir battle royale nişancı oyununu gururla sunar. SUPER PEOPLE'da, her biri kendine özgü becerilere sahip bir süper askerin kontrolünü elinize alın ve ayakta kalan son kişi olana kadar hayatta kalın.

Oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok, ancak test aşamasına kaydolmak için buraya tıklayınız.

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960/ AMD Radeon R7 370
  • DirectX: Sürüm 12
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  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 580

Super People'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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