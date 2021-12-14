Super People sistem gereksinimleri! Super People kaç GB?

Wonder People'ın geliştirdiği tür hakkındaki düşüncelerinizi kökten değiştirecek bir battle royale nişancı oyununu gururla sunar. SUPER PEOPLE'da, her biri kendine özgü becerilere sahip bir süper askerin kontrolünü elinize alın ve ayakta kalan son kişi olana kadar hayatta kalın.

Oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok, ancak test aşamasına kaydolmak için buraya tıklayınız.

SUPER PEOPLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Super People Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960/ AMD Radeon R7 370

DirectX: Sürüm 12

Super People Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 580

Super People Kaç GB?

Super People'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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