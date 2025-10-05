Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim Cuma Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim Cuma Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
5 Ekim 2025 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu haftanın çekilişinin canlı yayında yapılıp yapılmadığını ve sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 5 Ekim Cuma günü çekilişinin ayrıntıları, kazandıran numaralar ve sonuç ekranı yoğun ilgi görüyor.

Yenilenen Şans Topu kuralları kapsamında, hem 34 hem de 14 numara kümesinden yapılan seçimlerle şansını deneyen katılımcılar, büyük ikramiyenin sahibini ve ikramiyenin devredip devretmediğini öğrenmek istiyor. Peki, 5 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı, çekiliş canlı yayında yapıldı mı ve bu haftanın ikramiyesi ne kadar oldu? İşte 5 Ekim 2025 Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar ve canlı takip bilgileri.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 rakam seçilerek oynanan şans oyunudur. Her 6 sayılık seçim bir kolon oluşturur ve her kolonun ücreti 3 TL'dir.

Eğer kendi numaralarını seçmek istemiyorsan, kolonun altındaki "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyebilirsin. Bu durumda sistem, senin için rastgele 6 sayı belirler. Dilersen sistem oyunu da oluşturabilirsin. Sistem oyunu, altıdan fazla rakam seçilerek yapılan ve bu rakamların tüm olası kombinasyonlarını otomatik olarak oluşturan bir oyun türüdür.

Ayrıca, Ortak Bilet seçeneğiyle arkadaşlarınla birlikte oyun oynaman da mümkündür. Ortak bilet, bir veya birden fazla biletin birden fazla kişi tarafından, eşit ya da farklı pay oranlarıyla alınması anlamına gelir. Satın alma işlemi tamamlandığında, paylar otomatik olarak her katılımcının hesabına yansıtılır.

Süper Loto'ya katılmak için Milli Piyango Online, Milli Piyango mobil uygulaması veya yetkili satış noktaları kullanılabilir.

5 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim Cuma günü yapılan Süper Loto çekilişi için sonuçlar henüz açıklanmadı. Milli Piyango Online üzerinden sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kazandıran numaralar duyurulacak.

Osman DEMİR
