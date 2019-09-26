Süper Loto sonuçları 26 Eylül 2019: Dört milyon liralık çekiliş saat kaçta?

26.09.2019 13:56

Süper Loto'da 623. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Birden 54'e kadar numaralardan altı bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı Süper Loto'da büyük ikramiyenin geçen haftadan devirle birlikte 4 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor. Canlı yayında Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekiliş, mpi.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak. Canlı olarak yapılan ve online yayınlanan çekiliş saat 21.15'te başlıyor.

26 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

623. hafta Süper Loto çekilişi ile haftanın şanslı altı sayısı belirlenecek. Kazandıran numaraların belirlenmesi ile de Süper Loto sonuçları belli olacak. Sonuçları aşağıdaki bağlantıdan 21.30'dan sonra yayınlanıyor. Sonuçları bu link üzerinden takip edebilirsiniz. Açıklanması ile birlikte haberimizde sonuçları görebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

622. haftanın kazandıran numaraları: 7, 15, 19, 20, 49 ve 54

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti. Ayrıca, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN, NASIL ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.