Süper Loto sonuçları 1 Ağustos 2019: İşte 20 milyon liralık şanslı sayılar!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi yapıldı. Süper Loto son altı haftadır devrediyordu. İkramiye miktarı 20 milyon lirayı bulan Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Canlı yayında yapılan 615. hafta Süper Loto çekilişi ile şanslı altı sayı belirlendi. İşte bu haftanın şanslı sayıları...

SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI: 13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53



Süper Loto 615. hafta büyük ikramiye miktarı: 20.725.539 TL

SÜPER LOTO SONUÇLARI MPİ

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da geçen haftanın kazandıran numaraları: 28, 31, 32, 37, 44 ve 51

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.