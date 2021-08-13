Süper Lig ne zaman başlıyor 2021? Süper Lig bugün mü başlıyor? 13 Ağustos Cuma bugün lig maçı var mı?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ne zaman başlıyor merak edildi. Lig takvimine göre bugün Süper Lig'in ilk maçı oynanacak. Süper Lig bugün 13 Ağustos Cuma günü başlıyor. Peki, ilk maç kimle kim arasında oynanacak? Süper Lig'de ilk maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig bugün mü başlayacak? Süper Lig'in başlama tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...