Süper Lig ne zaman başlıyor 2021? Süper Lig bugün mü başlıyor? 13 Ağustos Cuma bugün lig maçı var mı?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ne zaman başlıyor merak edildi. Lig takvimine göre bugün Süper Lig'in ilk maçı oynanacak. Süper Lig bugün 13 Ağustos Cuma günü başlıyor. Peki, ilk maç kimle kim arasında oynanacak? Süper Lig'de ilk maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig bugün mü başlayacak? Süper Lig'in başlama tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Süper Lig bugün başlıyor. 2021-2022 Sezonu Süper Lig 1. Hafta karşılaşmaları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta, TFF 1. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 13, 14, 15ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Bugün ilk maç oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor 2021? Süper Lig bugün mü başlıyor? 13 Ağustos Cuma bugün lig maçı var mı?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
2021-2022 sezonu Süper Lig bugün yani 13 Ağustos Cuma günü başlıyor. Bugün sezonun ilk maçı oynanacak. Sezonun ilk maçı Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında olacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI NELERDİR?
Süper Lig 1. haftanın maçları şu şekilde:
- 13.08.2021 :Beşiktaş-Çaykur Rizespor (20:30)
- 14.08.2021 : VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (19:15)
- 14.08.2021 : Altay-Kayserispor (21.45)
- 14.08.2021 : Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (21.45)
- 15.08.2021 : Medipol Başakşehir-Alanyaspor (19:15)
- 15.08.2021 : Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (21.45)
- 15.08.2021 : Adana Demirspor-Fenerbahçe (21.45)
- 16.08.2021 : Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (19:15)
- 16.08.2021 : Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (19:15)
BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?
Evet bugün Süper Lig sezonun ilk maçı oynanacak. İlk maç saat 20:30 'da Beşiktaş-Çaykur Rizespor arasında olacak.