Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

02.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:35

Kayserispor Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada kaleyi karşıdan gören yerden Napoleoni şutunu attı. Kaleye yönelen top, Sapunaru'ya çarparak kornere çıktı.

16. dakikada Mesanovic sol tarafındaki Artem Kravets'e pasını çıkardı. Artem sol çaprazdan kaleye şutunu attı. Top auta gitti.

34. dakikada Zoran Kvrzic sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez kaleye şutunu attı. Top uzak direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Emre Taşdemir'in defansın arkasına bıraktığı topu önüne alan Mesanovic, kaleye şutunu attı. Ancak top uzak direk dibinden auta çıktı.

48. dakikada Mensah soldan ortasını yaptı. Ön direkte Artem'i geçen top Mesanovic'in dizine çarparak direğin yanından auta gitti.

63. dakikada ceza yayı üzerinden Soner kaleye şutunu attı. Kaleci Lung soluna uzanarak topun hakimi oldu.

70. dakikada Pedro Henrique'nin ara pasında Emre Taşdemir solda topla buluştu. Emre'nin yerden ortasında ön direkte Artem Kravets topla buluşup kaleye şutunu attı. Kaleci Beto'dan dönen topu önünde bulan Mesanovic sert bir vuruşla kaleci Beto'nun üzerinden topu ağlara gönderdi 1-0

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zoran, sol kanattaki Emre'ye uzun bir pas çıkardı. Emre koşu halindeki Mensah'ın önüne topu bıraktı. Mensah, topla birlikte Göztepe kalesine yaklaştı ve ceza alanına girince vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta gitti.

87. dakikada Napoleoni ortasını yaptı. Ön direkte Zlatko Tripic kafayı vurdu. Kaleci Lung üzerine gelen topun hakimi oldu.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung xx, Zoran Kvrzic x, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xxx, Dja Djedje xx (Aksel Aktaş dk. 88 ?), Bernard Mensah xx, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xx (Ben Rienstra dk. 83 x), Artem Kravets x, Muris Mesanovic xx (Mario Situm dk. 79 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Emre Demir

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Göztepe: Antonio Beto xx, Cristian Titi xx, Alpaslan Öztürk x (Celso Borges dk. 21 x), Lamine Gassama xx, Berkan Emir xx, Halil Akbunar x, Andre Castro xx (Zlatko Tripic dk. 78 x), Serdar Gürler xx, Soner Aydoğdu x, Cameron Jerome x (Kamil Wilczek dk. 55 x), Stefano Napoleoni x

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Muris Mesanovic (dk. 70) (H.K. Kayserispor)

Sarı Kartlar: Artem Kravets, Diego Angelo, Pedro Henrique, Aksel Aktaş (H.K. Kayserispor) Serdar Gürler (Göztepe)

(İHA)

Kaynak: İHA