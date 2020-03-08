Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
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Galatasaray, Sivasspor, Falcao, Güncel

Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti.

08.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:21
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fatih'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde topu alan Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Feghouli arka direkten topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Falcao altıpas içinde boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-1

25. dakikada Saracchi, sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.

28. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Samassa topa hakim olmayı başardı.

37. dakikada Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Falcao arka direkten kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu takip eden Feghouli altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

54. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Seri'nin Fernando'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Kılınç'ın şutunu Muslera çeldi. Dönen topu Emre ağlara gönderdi. 2-2

68. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topa hakim oldu.

79. dakikada Donk'un uzun pasında Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

83. dakikada Fatih'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx (Claudemir Souza dk. 85 ?), Yasin Öztekin xx (Emre Kılınç dk. 50 xx), Fernando xx (Arouna Kone dk. 71 xx), Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Tuncer, Isaac Cofie, Paul Papp, Armin Derlek, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Ryan Donk xxx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Mario Lemina xx (Adem Büyük dk. 82 ?), Jean Michael Seri xx, Ömer Bayram xx (Emre Akbaba dk. 77 ?), Sofiane Feghouli xxx, Henry Onyekuru xxx, Radamel Falcao xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Hakan (dk. 7), Emre (dk. 79) (DG Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fernando, Marcelo (DG Sivasspor), Seri (Galatasaray)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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