Süper Lig'de, 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.
26.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:33
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.
Fikstür çekiminin ardından Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA