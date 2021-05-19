Süper Kupa ne zaman 2021 oynanacak? Süper Kupa finali ne zaman? Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi

2021 Süper Kupa final tarihi, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından gündeme geldi. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, TFF Süper Kupa'da rakibini yenmesi halinde 3. kupasına ulaşacak. Peki, Süper Kupa ne zaman 2021 oynanacak? Süper Kupa finali ne zaman? Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi

Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi, merak konusu oldu. Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor olacak. Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası'nı kazanmış olan takım arasında oynanan Süper Kupa müsabakası Beşiktaş'ın her iki kupayı da kazanmasından dolayı Türkiye Kupası'nda final oynayan takımla oynanacak.

SÜPER KUPA NE ZAMAN 2021?

Süper Kupa müsabakası tarihi henüz TFF tarafından açıklanmadı. Karşılaşmanın tarihinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TFF SÜPER KUPA FİNALİNİ HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

TFF tarafından yayınlanan Süper Kupa müsabaka statüsüne göre, "Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası'nı kazanmış olan takım arasında oynanır. Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası'nda final oynayan takım Süper Kupa'ya katılır. "

Bu nedenle Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor ile yeniden karşılaşacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa'da karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u yenerse 3. kupasına ulaşacak.