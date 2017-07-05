Süper Kupa Maçı Samsun Yeni Stadı'nda Oynanacak
TFF, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçının Samsun Yeni Stadı'nda olacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın yapılacağı şehir ve stadyumu belirledi.
SAMSUN'DA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un 6 Ağustos Pazar günü karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak.