Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından 23 Nisan Çocuk Bayramı için Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla İstiklal Marşı'nı okurken koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmamasına sitem etti.

Milli mücadele yıllarında büyük zorluklarla kurulan ve mücadeleye öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Huber Köşkü'nde çocuklarla bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu. Sunucu Seda Akgül ise Erdoğan'ın çocuklarla bir araya gelmesiyle ilgili bir serzenişte bulundu.

"İÇİME SİNMEDİ"

Televizyondan yapılan yayında sokağa çıkma yasağı olan çocukların arasında yeterli sosyal mesafe bırakılmadığından yakınan Akgül, aynı zamanda dikkatini çeken diğer hususlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İçime sinmedi… Cami hoparlörlerinden de verilebilirdi marşımız. Dün 2300 kişi sosyal mesafe cezası yedi. Sayın Başkan 66 yaşında, çocuklar ise adı üstünde.. Marşa 2 kere girildi. Biz daha tenha bir yerde olduğumuz için duyamadık. Herkes Büyükşehir'de değil ki…"