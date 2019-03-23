Sunucu Nur Viral, Kadın İzleyicinin Anlatıkları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu

Beyaz TV'de ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları sunucu Nur Viral'i gözyaşlarına boğdu.

Programına konuk olan uzman Canten Kaya, izleyicilerin özel hayatlarında yaşadıkları sorunları canlı yayında cevapladı. Yayına telefonla bağlanan Şehnaz Hanım'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

SUNUCU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşiyle çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen Şehnaz Hanım tüp bebek tedavisine gittiğinde ise rahim kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. Kocasının çocuk sahibi olmayı çok istemesinden dolayı ayrılmayı teklif ettiğini ancak eşinin kabul etmediğini söyleyen kadın izleyicinin söyledikleri Nur Viral'i ağlattı.

"TÜP BEBEK YAPTIRMAYA GİTTİK, KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Yaşadıklarını anlatan izleyici yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 yıldır evliyim. Biz anne baba olamadık ve tüp bebek yapmaya karar verdik. Ancak tüp bebek yapmaya gittiğimizde rahim kanseri olduğumu öğrendim. Teşhis çok geç konulduğu için rahmimi aldırmaktan başka çare yok.

"DIŞARIDA BAKAN KADIN GÖREBİLİR AMA DEĞİLSİNİZ"

Doktor bana 'Size dışarıdan bakan kadın olarak görebilir, ancak kadın değilsiniz' dedi. Eşim hiç bir şekilde yaşanmıyor konuşmaya. Evlat edinmek istedim ancak eşim kabul etmedi. Kendisi çocuk sahibi olmayı çok istiyor. Eşime bu nedenle boşanmayı teklif ettim ancak kabul etmedi. Ama ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmamasından dolayı büyük pişmanlık ve üzüntü yaşarsa diye korkuyorum"

Gözyaşlarını tutamayan Nur Viral ile uzman Canten Kaya da kadın izleyiciye tavsiyelerde bulundu.