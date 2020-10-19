Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve evde istirahatta olduğunu söyledi

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Manşet' ve 'Nedir Ne Değildir' isimli programların sunuculuğunu üstlenen Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı. Virüs haberinin ardından kanalda koronavirüs paniği yaşandı.

"ATEŞ, EKLEM AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE HALSİZLİK"

Kötü haberi Twitter hesabından veren sunucu, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle" dedi.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Türk gazeteci, televizyoncu, yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmeni olan usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan gazeteci Mehmet Akif Ersoy liseyi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT televizyonuna transfer oldu.

2010 yılında TRT Türk–Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında önemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirdiği son röportajı ile bir anda tüm dünyada adından söz ettirdi.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile aynı ismi taşıyan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kariyerine 2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi olarak devam etti. Sonrasında 2013 yılında TRT ARAPÇA Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi.

2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yılın içinde Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. Daha sonra 2016 yılında Dış Politika DergisiGenel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılını sonlarında Habertürk Televizyon kanalıyla anlaştı. Günümüzde Habertürk TV ekranlarında gündüz kuşağında "Manşet" programını ve akşam kuşağında "Nedir Ne Değildir" programını sunan başarılı isim gazeteci Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı kitabının da yazarıdır. Günümüzde çeşitli söyleşilerde yapan usta gazeteci en son "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Afrin söyleşisini Denizli'de gerçekleştirmiştir.