Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi - Haberler Magazin
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Sunucu Ezgi Sertel, "İçim çok acıyor" diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası Serdar Sertel için sevenlerinden dua istedi. Zor günler geçiren Sertel, paylaşımında "İçim çok acıyor" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren ve 2008 yılında Arka Sokaklar'ın oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine giren Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"İÇİM ÇOK ACIYOR"

Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Serdar Sertel'in yoğun bakımda olduğunu belirterek "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

TRT1 ekranında program sunan Ezgi Sertel, 2020 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sertel, bebekleri ve eşiyle sık sık fotoğraflarını paylaşıyor.

Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Sunucu Ezgi Sertel,
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi - Haberler Magazin
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