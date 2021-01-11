Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz yıl Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanacak "Buket Aydın ile Koltuk" programıyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sunucu yeni işiyle ilgili, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" dedi.

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevini ani bir kararla bırakması ve Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulan Buket Aydın'ın Haber Global'le sözleşme imzaladı. Aydın, 'Buket Aydın ile Koltuk' programıyla ekranlara dönecek.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" ifadesini kullandı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

1985 Bursa doğumlu olan Buket Aydın, 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Aydın, eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim aldı.

İş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülten sunuculuğu yaptı.

2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın burada 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yaptı.

2011 yılında yeniden yapılanma sürecindeki NTV'ye transfer olarak önce hafta içi 'Gece Bülteni'ni sunmuş, sonrasında da Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştır.

Aydın 2018 yılında Demirören Medya Grubuna katılarak; CNN TÜRK ekranlarında her hafta farklı bir konuğa yer verdiği "40" programını sundu.

Kanal D Haber Başkanı olarak görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Kanal D Ana Haber bülten sunuculuğu ve Milliyet Pazar'da hafta sonu röportajları ile çalışmalarına Mayıs 2020'ye kadar devam etti.

Aydın 11 Ocak 2021 itibariyle, Haber Global ailesi ile habercilik mesleğine kaldığı yerden devam edecek.