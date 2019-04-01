Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Buket Aydın'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız" açıklamasına gülerek verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Aydın'a "Onurun varsa istifa edersin" diyerek tepki gösterdi.
Buket Aydın'ın, seçimlerden önce programına konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buraları kazanacağız" diyerek saydığı illere kahkaha atarak cevap verdiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar, İstanbul ve Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin önde olmasının ardından Aydın'ın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU'NA KAHKAHA ATARAK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP'nin bazı büyükşehirlerde başarı göstermesi sonrası kahkahalarıyla cevap veren Buket Aydın'ın görüntüleri yeniden gündeme geldi. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söyledi. "Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size." diyen Kılıçdaroğlu, gazeteci Buket Aydın'a, kahkaha üzerine kahkaha atarak "Bugün formunuzdasınız" demişti.
"ONURUN VARSA İSTİFA ET"
Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nun haklı çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Buket Aydın'a "Senin gülüşünü asla unutmayacağım", "İnsanları hadleri olmalı" ve "Onurun varsa istifa et gibi yorumlar yapıldı
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Büyük şehirlere MÜjdeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Domates , bıber patates bugunden sonra 50 KURUŞA satılacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hahahah attım bi kahkaha Bukete :Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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eeeee geldik yolun sonuna bunlar nasıl bir anda tepeye oturdu tabiki yağcılıkla , şapka düştü kel göründü ben asıl iktidar partisi yerinden indiği zaman bu yalakaların hali nolacak asıl onu merak ediyorum hadi onlar kaçacak yurt dışında zengin bir ömür sürecek sen napacan acaba kimse sahipte çıkmayacak yüzüne yüzüne yalaklık yaptığınız videolarınızı vuracaklarCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bu kadin beyinden yoksun mu acaba?? Kendince program yapip gundemi degerlendirip insanlara aktarmaya calisiyor. Calisiyorda karsindakinin iddiasini kucumseyen asagilayan ve ona gulen bi sunucu olabilir mi ya? Karsindaki anamuhalefet baskani, sen kimsin? Nerde durustluk? Nerde dogruluk Buket Hanim? Sen yaptigin isi kakini veremeyen kazancini hak etmeyen basarisiz fiyasko bi masasin.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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15 tane seçim kaybeden KK istifa etmeyecek, Buket AYDIN isfita edecek öylemi. Bende sesli güldüm vallahi :=)Cevap Yaz 26 20 Yayından Kaldır