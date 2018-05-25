Sunucu Bircan İpek ve Şenol İpek Tek Celsede Boşandı
'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından Bircan İpek ile eski manken Şenol İpek, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Sunucu ayrılık haberinin hemen ardından 'İpek' soyadını hayatından sildi.
5 yıl önce dünya evine giren Bircan İpek ve Şenol İpek çifti, evliliklerini bitirme kararı kaldı. Çift, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortak video ile boşandıklarını açıkladı.
"ÇOK İYİYİZ"
Birlikte kamera karşısına geçen ikili, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" ifadelerini kullandı.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Boşandıklarını duyuran Bircan İpek'in ilk hamlesi Instagram hesabındaki soyadını 'Bali' olarak düzenlemek oldu.
ESKİ EŞİNDEN HELALLİK İSTEDİ
Bircan İpek, eski eşine "Her zaman en iyi arkadaşımsın" demesiyle dikkat çekerken videonun sonunda helallik almayı unutmadı.
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Bu paylaşımların olduğu sosyal medya denilen şeytan icadına prim vermeyin, sizde her anınızı paylaşmayın arkadaşlar. . Bir çok insan mutluluk kareleri veriyorlar, görgüsüzce gezdiği yerleri , yediği yemekleri, mekanlarını paylaşıyor ama bir bakıyorsunuz ertesi ay boşanıyorlar, ayrılıyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Moda oldu, hem boşan hem böyle iyiyiz.. Biz dostuz hep saygılıyız... Bizler medeni insanlarız vs...Niye boşanıp video koyuyorsunuz o zaman.. Bu sözüm hepimize dostlar. Magazin izlemeyin merak etmeyin saçma cacık iğrenç hayatlarını gündem için yaşıyor bunlar. Biz merak etmezsek bunlar aç.. Yalan hayatları hep.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ÇOK MERAK EDİYORDUM İYİ OLMANIZA SEVİNDİM :))))))))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vatan hainlerine ödül veriliyor. memurların maaşı zaten uçuk. memurların yüzde 90 zaten maaş haketmiyor. memurların hepsi zaten chpkklı, gidinde taşeronlara zam yapın.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırAHMET: vah vahhhh acilen hastaneye yatırılman şart1 Yayından Kaldır