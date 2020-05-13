Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
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Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti

Karantina sürecini verimli bir şekilde geçirmeye çalışan Murat Boz, eski albümlerin içinden sünnet düğününde çekilen bir fotoğrafını "Yumurtanın sarısı gitti" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
13.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:10

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla konserleri iptal olan şarkıcı Murat Boz, virüsten korunmak için kendisini evinde karantinaya aldı. Evde geçirdiği süreçte yaptıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Boz, son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

"YUMURTANIN SARISI GİTTİ"

Evde eski albümlere bakan yakışıklı şarkıcı, sünnet düğününde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak "Yumurtanın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız 25.06.1989" ifadelerini kullandı. Boz'un fotoğrafı kısa sürede 170 bin kişi tarafından beğenildi.

İşte Murat Boz'un sünnetlik fotoğrafı:

Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
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