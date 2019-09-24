Sünnet düğününde twerk yapan kadın, görenleri hayretler içinde bıraktı!

24.09.2019 11:56

Sosyal medyada paylaşılan bir sünnet düğünü videosu görenleri şok etti. Çünkü videoda klasik sünnet düğününden farklı bir görüntüler vardı. İzleyenleri hayretler içinde bırakan paylaşımda bir kadının twerk yaptığı görüldü.

NERESİ OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Videonun ne zaman çekildiği bilinmezken, Türkiye'de çekildiği kesin. Ancak hangi şehir olduğu hakkında net bilgi bulunmuyor.

"HANİ MARJİNAL BİZDİK?"

Kullanıcılardan "Teyzeler böyle bir anın yaşanmasına nasıl izin vermişler, onu düşünüyorum sabahtan beri", "Rezalet, orada oturan ve buna izleyici kalan herkese sorsan, ahlak bekçileridir", "Bu nasıl bir köy ya? Hangi köy burası? Millet tesettürü ile bu dansı izlerken ortadan çocuklar geçiyor. Hani marjinal bizdik?" ve "Paralel evren sanırım, aşırı garip bir ortam. Bizim boyut olamaz diye düşünüyorum" gibi yorumlar geldi.