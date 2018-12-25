Sungurlu Gençleri Yazarlarla Buluştu

Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından "Öğrendiğimi Uyguluyorum" Projesi kapsamında okur yazar buluşmaları faaliyetini gerçekleştirdi.

İlçe Özel İdare Konferans Salonu'nda yazarlar tarafından gençlere kısaca hayat hikayeleri ve yazarlık serüvenleri hakkında kısa bilgiler verilerek başlayan program, İlçemiz gençlerine okumanın önemi, hayatımıza olan pozitif etkileri ve neden okumalıyız başlıklarıyla devam etti.

Son olarak gençlerin sorularını cevaplayan yazarlar İlçemiz gençliğinin dinamik, enerjik ve meraklı olmalarından ve organizasyondan memnuniyetini dile getirerek organizasyonda emeği geçen herkese ve ayrıca İlçemiz gençlerine teşekkür ettiler.

Sungurlu Gençlik Merkezi yetkilileri, "İlçemize teşrif ederek bilgi, birikim ve tecrübelerini hem bizlerle hem de kıymetli gençlerimizle paylaşan birbirinden değerli yazarlarımız Selahattin Aydemir, Muzaffer Gündoğar ve Bahri Güven'e, desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve katılımlarından dolayı İlçemiz gençlerine teşekkür ederiz" dediler. - ÇORUM

Kaynak: İHA