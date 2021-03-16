Sungurlu'da şehitlik çiçeklerle donatıldı
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Sungurlu'da şehitlik çiçeklerle donatıldı

16.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55
Sungurlu'da şehitlik çiçeklerle donatıldı

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler.

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Şehitlerin mezarları tek tek düzenlenirken, mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin kabirlerinin bakımlarını özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin kabirlerinin üzerine çiçekler dikildi. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - ÇORUM

Sungurlu'da şehitlik çiçeklerle donatıldı
Sungurlu'da şehitlik çiçeklerle donatıldı
Sungurlu'da şehitlik çiçeklerle donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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