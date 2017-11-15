Sungurlu'da Fırınlar Denetlendi

Sungurlu Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınların denetimini yaptı. Denetimde fırıncıların belgeleri kontrol edildi.



Sungurlu ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlar denetimden geçti. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde ekmek gramajları, temizlik, hijyen ve işyeri ruhsatları kapsamlı şekilde incelendi.



Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz her hafta Sungurlu'da faaliyet gösteren işyerlerinde denetimlerde bulunuyor. Halkımızın sağlığı,huzuru ve güvenliği bizim için en önemli konuların başında gelmektedir bu nedenle bu tür denetimlerin yapılmasını uygun görüyorum" dedi.



Zabıtanın denetimlerini yerinde bulan vatandaşlar ise, "Yapılan ani denetimler, esnaflarımızın kendilerine çeki düzen vermelerini ve daha iyi şartlarda halka hizmet sunmalarını sağlıyor. Böylece iyi şartlarda hizmet sunan esnaflarımızda zan altında kalmaktan kurtuluyor. Bu denetimlerin daha sık yapılmasını istiyoruz" diyerek memnuniyetlerini bildirdiler.



Zabıta Müdürü Kemal Karaman ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin,halkımızın sağlığı ve huzuru için yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Görülen eksikliklere karşı da esnafları uyardık. Esnaflarımıza da bu denetimlerde bize göstermiş olduğu kolaylık, ilgi ve alaka içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonrada bu denetimlerimizi rutin bir şeklide yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM