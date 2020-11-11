Sungurlu'da ekmeğin fiyatı 1,50 liraya düşürüldü
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Sungurlu'da ekmeğin fiyatı 1,50 liraya düşürüldü

11.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:45
Sungurlu'da ekmeğin fiyatı 1,50 liraya düşürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 liradan satılan ekmeğin fiyatı yeniden 1,50 TL'ye düşürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 liradan satılan ekmeğin fiyatı yeniden 1,50 TL'ye düşürüldü.

Sungurlu'da ekmek fiyatlarının 1,50 TL'den 2 TL'ye yükseltilmesinin ardından, Sungurlu Belediyesi Atatürk Meydanı ve Di Çayı üzerinde bulunan zabıta noktasında tanzim satış noktası kurarak vatandaşlara 1 TL'den ekmek satmaya başlamış, vatandaşlar ise satılan halk ekmeğe yoğun talep göstermişti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün yaptığı açıklamada fırıncılar ile anlaşma sağlandığı, ekmeğin bu gece 00.00'dan itibaren tekrar 1,50 TL'den satılacağını, halk ekmeğin ise bugünden itibaren satışının durdurulduğunu ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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