Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
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Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen tören ile kutlandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen tören ile kutlandı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk Meydanında ki tören sona erdi.

Çelenk sunma programına Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Celenk sunma proğramının ardından kaymekemlik makamında Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesince tebrikleri kabul etti. - ÇORUM

Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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