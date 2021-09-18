Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

Çorum Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'a davet edilen ancak sağlık sorunları nedeni ile ertelenen Bülent Serttaş halk konseri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Çorum Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'a davet edilen ancak sağlık sorunları nedeni ile ertelenen Bülent Serttaş halk konseri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'nda gerçekleşen halk konserinde vatandaşlar ünlü sanatçı Bülent Serttaş'ın, sergilediği muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını peş peşe seslendiren ve hızını alamayıp ses kolonlarının üzerinde performansını sergileyen Serttaş, seslendirdiği şarkılarla, yaptığı espriler ve sempatik tavırlarıyla hem kendi coştu hem de Sungurluluları coşturdu.

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, gösterdiği muhteşem performansla program sonrası alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Program sonunda Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ünlü sanatçıya teşekkür ederek Sungurlu'yu simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti. - ÇORUM

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü

Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Kylie Jenner Eser Yenenler
Spor Muslera Cristiano Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgarı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 14:58:53. #1.17#