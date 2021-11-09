Kitapları ve araştırmacı kimliğiyle tanınan yazar ve şair Sunay Akın'ın hayatı merak ediliyor. Sunay Akın kimdir, kaç yaşında? Nereli? soruları Sunay Akın ile ilgili aratılan soruların başında geliyor. Peki Sunay Akın kimdir, kaç yaşında? Nereli?

SUNAY AKIN KİMDİR?

2 Eylül 1962 tarihinde Trabzon'da doğdu. Tam adı Şükrü Sunay Akın

Lise öğrenimini İstanbul Haydarpasa Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fizik Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu

İlk şiirleri 1984 yılında dergilerde yayınlanmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte 1989'da Yeni Yaprak şiir dergisini ardından 1990 yılında da Olmaz adlı şiir dergisini çıkardı.

1987 yılında Halil Kocagöz Şiir Ödülü'nü Noktalı Virgül adlı dosyasıyla aldı.

1990 yılında ise Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nü Makiler şiiri ile kazandı.

Anlık ilhamlara dayanan ve genellikle kısa olan şiirleri, Orhan Veli'nin şiirindeki bazı özelikleri günümüzde sürdüren bir yapıya sahiptir. Ayrıca, bu tür şiirlerde genellikle rastlanmayan, yumuşak, lirik bir tonu vardır.

Şiirlerinde özellikle ince yergi ögelerini kullanmadaki rahatlığı ile dikkat çeker. Cemal Süreyya'nın etkisinde sürdürdüğü şiirlerde, dil oyunlarına dayalı yoğun bir alaycılık ve şaşırtma; çocuklar ve hüzünle birlikte şairin ilgi ve duyarlılığını göstermektedir.

23 Nisan 2005 tarihinde 11 yıldır dünyanın dört bir yanından topladığı oyuncaklarla, hayali olan İstanbul Oyuncak Müzesi'ni Göztepe, İstanbul'da tarihi dört katlı bir konakta açtı.

ATV'de Hıncal Uluç, Atilla Dorsay ve Nebil Özgentürk ile birlikte Yaşamdan Dakikalar adlı televizyon programını yapmıştır.

TV8'de ünlü konuklarla sohbet ederek Ramazan Ayı boyunca Mahya Işıkları adlı programı yapmıştır.

Skyturk360 isimli kanal'da yayınlanan "Hayat Deyince" programını sunmuştur.

Belçin Akın ile evli 2 çocuk sahibi.

Yayımlanmış Kitapları:

Tuncay Terzihanesi (2007)

Kule Canbazı (2004)

Kırdığımız Oyuncaklar (2003)

Onlar Hep Oradaydı (2002)

İstanbul'da Bir Zürafa (2001)

Önce Çocuklar ve Kadınlar (2000)

Ayçöreği ve Denizyıldızı (2000)

62 Tavşanı (2000)

Kız Kulesi'ndeki Kızılderili (2000)

Antik Acılar (1999)

Makiler (1999)

İstanbul'un Nazım Planı... (1999)

Kaza Süsü (1997)

Kırılan Canlar (1997)

Veşaire...Veşaire (1994)

Antik Acılar (1995)

Kaza Süsü (1996)

Makiler (1996)

Şairler Matinesi (1993)

Şiir Cumhuriyeti (1993) - Safa Fersal ile birlikte

Küçük Asker...Küçük Asker... (1995)

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