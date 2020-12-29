Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu hayatı ve biyografisi! Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Suna Yıldızoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Suna Yıldızoğlu hakkında merak edilenler. Suna Yıldızoğlu hayatı ve biyografisi. Suna Yıldızoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Suna Yıldızoğlu merak konusu oldu. İşte Suna Yıldızoğlu hakkında merak edilen Suna Yıldızoğlu kimdir, Suna Yıldızoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1955

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: Bournemouth, Birleşik Krallık

Suna Yıldızoğlu, (doğumu Sonja Eady, 26 Şubat 1955, İngiltere[2]), İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu.

1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.[3] İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

Filmografisi

• Çukur - 2020

• Söz - 2018

• 46 Yok Olan - 2016

• Yerden Yüksek

• Elif - 2008

• Eşref Saati - 2007

• Eskici Baba - 2000

• Küçük Besleme - 1999

• Yalan - 1997

• Sara ile Musa - 1996

• Sevda Kondu - 1996

• Sokaktaki Adam - 1995

• Sevgili Ortak - 1993

• Bizim Takım - 1993

• Kopuk Dünyalar - 1992

• Yaralı Can - 1987

• Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

• Tarzan Rıfkı - 1986

• Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985

• Şaşkın Gelin - 1984

• Ömrümün Tek Gecesi - 1984

• Kürtaj - 1981

• Uyanık Aptallar - 1981

• Kurban Olduğum - 1980

• Kul Sevdası - 1980

• Akıllı Deliler - 1980

• Gol Kralı - 1980

• Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

• Aşk Ve Adalet - 1978

• Seven Unutmaz - 1978

• Petrol Kralları - 1978

• Güneşli Bataklık - 1977

• Bir Adam Yaratmak - 1977

• Garip - 1977

• Şıpsevdi - 1977

• Bir Yürek Satıldı - 1977

• Kan - 1977

• Yıkılmayan Adam - 1977