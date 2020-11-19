Suna Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında? Suna Yıldızoğlu'nun babası kimdir? Suna Yıldızoğlu dizileri filmleri

Suna Yıldızoğlu, yer aldığı projeler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. İngiltere'de dünyaya geldikten sonra Sonia Eddy,Türkiye'de Suna ismini almıştır. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini alan deneyimli oyuncu Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu gençliği ve asıl ismi...

Suna Yıldızoğlu, yer aldığı projeler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. İngiltere'de dünyaya geldikten sonra Sonia Eddy,Türkiye'de Suna ismini almıştır. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini alan deneyimli oyuncu, foto modellik ve şarkıcılık da yapmıştır. Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı oyuncu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.

İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

SUNA YILDIZOĞLU DİZİLERİ FİLMLERİ

Çukur - 2020

Söz - 2018

Elif - 2008

Eşref Saati - 2007

Eskici Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Yalan - 1997

Sara ile Musa - 1996

Sevda Kondu - 1996

Sokaktaki Adam - 1995

Sevgili Ortak - 1993

Bizim Takım - 1993

Kopuk Dünyalar - 1992

Yaralı Can - 1987

Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985

Şaşkın Gelin - 1984

Ömrümün Tek Gecesi - 1984

Kürtaj - 1981

Uyanık Aptallar - 1981

Kurban Olduğum - 1980

Kul Sevdası - 1980

Akıllı Deliler - 1980

Gol Kralı - 1980

Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

Aşk Ve Adalet - 1978

Seven Unutmaz - 1978

Petrol Kralları - 1978

Güneşli Bataklık - 1977

Bir Adam Yaratmak - 1977

Garip - 1977

Şıpsevdi - 1977

Bir Yürek Satıldı - 1977

Kan - 1977

Yıkılmayan Adam - 1977

SUNA YILDIZOĞLU GENÇLİĞİ