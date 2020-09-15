Suna Kıraç kimdir? Koç Ailesi mensuplarından Suna Kıraç hayatı, eğitimi | Rahmi Koç'un kardeşi Suna Kıraç kaç yaşındaydı? Suna Kıraç'ın hastalığı Koç Ailesi mensuplarından olan Suna Kıraç, nitelikli eğitim sahibi bir hayata sahiptir. Devlet Üstün Hizmet Madalyası ödülüne de layık görülen Suna Kıraç kimdir? Koç Ailesi mensuplarından Suna Kıraç hayatı, eğitimi hakkında merak edilenler haberimizde. Rahmi Koç'un kardeşi Suna Kıraç kaç yaşındaydı?

Koç Ailesi'nden olan Suna Kıraç, Rahmi Koç'un kız kardeşidir. Hayatı boyunca pek çok müze açılışına ve geliştirilmesi gereken alanlara odaklanan Suna Kıraç pek çok kişinin de hayatına dokunan bir isimdir.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, 1941 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Sadberk Hanım, babası Vehbi Koç'dur. Suna Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilidir. Semahat Koç (d.1929), Rahmi Koç (d.1930), Sevgi Koç (Gönül) (1938) adlarında ablası, kız kardeşi ve abisi vardır.

Arnavutköy Amerikan Kız Kolejini bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finansman konularında eğitim alarak mezun oldu.

T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık alanında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan, tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı "Ömrümden Uzun İdeallerim Var" adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

Suna Kıraç, 2000 yılında, İnan Kıraç ile birlikte; Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni kurdu.

Daha sonra da 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur.

2009 yılında eşi İnan Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.

Suna Kıraç İnan Kıraç, İnan Kıraç ile 1969 yılında evlendi. Çocukları olmadı ama evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç (d. 29 Kasım 1984) adında bir kız çocuğunu 1 Şubat 1985 tarihinde evlat edindiler.

Üyelikleri :

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Robert Koleji, Mütevelli Heyeti Üyesi

Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyesi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Kurucu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Üyesi

Türkiye Aile Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

SUNA KIRAÇ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Suna Kıraç, 2000 yılından beri ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele etmekte ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilmektedir.

Suna Kıraç konuşmak ya da bir mesaj iletmek istediğinde tam karşısına koyu renklerle yazılmış 29 harften oluşan bir alfabe konuluyor. Hemşireler tek tek harfleri gösteriyor. Suna Kıraç kirpiklerini kırpıştırdığında ilgili harf yazılıyor. Oluşturulan harfleri sırayla göstererek not ettiriyor. Kelimeler tek tek bulunarak cümle oluşturuluyor.

SUNA KIRAÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

1941 yılında dünyaya gelen Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti.