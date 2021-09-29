Sumru Yavrucuk kimdir? Sumru Yavrucuk hayatı ve biyografisi! Sumru Yavrucuk kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sumru Yavrucuk merak konusu oldu. İşte Sumru Yavrucuk hakkında merak edilen Sumru Yavrucuk kimdir, Sumru Yavrucuk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1961

Kaç yaşında: 60yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,67 m

Sumru Yavrucuk, (d. 24 Eylül 1961, Ankara), Türk oyuncudur. İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümlerinde okudu. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda özel statü öğrencisi oldu.

FİLMOGRAFİSİ

• Annem 2019

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• Halk Düşmanı 2004 TV Filmi

• Sır 1997

• Yer Çekimli Aşklar 1995

• İş 1994

• Seni Seviyorum Rosa 1992 .... Rosa

• Çıplak 1992 .... Ayla

• Yorum Yok 1990

DİZİLERİ

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